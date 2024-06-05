https://ria.ru/20240605/putin-1950838079.html

Путин заявил, что в армии США больше воровства, чем в России

Путин заявил, что в армии США больше воровства, чем в России - РИА Новости, 05.06.2024

Путин заявил, что в армии США больше воровства, чем в России

Президент России Владимир Путин сказал, что в России тоже есть воровство, но в армии США его больше. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:28

2024-06-05T23:28

2024-06-05T23:28

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россия

сша

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что в России тоже есть воровство, но в армии США его больше. "Я честно ни в чем никого не обвиняю, и у нас много воровства, жульничества, везде, и в ваших странах везде, но в Штатах больше в армии. Почему? Потому что на содержании всегда больше воруют. Это просто неизбежно. Огромные ресурсы уходят на поддержание своего статуса империи", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.

https://ria.ru/20240328/raskhody-1936283927.html

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2024

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россия, сша, владимир путин