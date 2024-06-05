https://ria.ru/20240605/putin-1950837038.html

Путин жестко ответил на заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО

Путин жестко ответил на заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО - РИА Новости, 06.06.2024

Путин жестко ответил на заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО

Президент России Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-05T23:21

2024-06-05T23:21

2024-06-06T07:09

россия

нато

пмэф-2024

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО."Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол", — сказал глава государства в ходе встречи с представителями СМИ.Глава государства назвал подобные высказывания "чушью собачей". Он подчеркнул, что это делается Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.

https://ria.ru/20240605/putin-1950840131.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950823934.html

россия

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россия, нато, владимир путин