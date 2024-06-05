https://ria.ru/20240605/putin-1950832398.html

Путин рассказал о строительстве АЭС "Аккую"

Путин рассказал о строительстве АЭС "Аккую" - РИА Новости, 05.06.2024

Путин рассказал о строительстве АЭС "Аккую"

Президент России Владимир Путин заявил, что строительство АЭС "Аккую" в Турции идет согласно графику. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:59

2024-06-05T22:59

2024-06-05T22:59

пмэф-2024

турция

россия

владимир путин

аэс "аккую"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что строительство АЭС "Аккую" в Турции идет согласно графику. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Что касается "Аккую", то все идет по плану, все в графике находится, в абсолютном графике, нет никаких задержек. Работает большое количество людей, строители главным образом привлекаются из Турции при осуществлении большого объема строительных работ", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

турция

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, россия, владимир путин, аэс "аккую"