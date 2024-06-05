Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о строительстве АЭС "Аккую" - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
22:59 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950832398.html
Путин рассказал о строительстве АЭС "Аккую"
Путин рассказал о строительстве АЭС "Аккую" - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал о строительстве АЭС "Аккую"
Президент России Владимир Путин заявил, что строительство АЭС "Аккую" в Турции идет согласно графику. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:59
2024-06-05T22:59
пмэф-2024
турция
россия
владимир путин
аэс "аккую"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915280746_0:0:2148:1208_1920x0_80_0_0_87de8c22bfdb3a4c6d6cc9effbd2face.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что строительство АЭС "Аккую" в Турции идет согласно графику. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Что касается "Аккую", то все идет по плану, все в графике находится, в абсолютном графике, нет никаких задержек. Работает большое количество людей, строители главным образом привлекаются из Турции при осуществлении большого объема строительных работ", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915280746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a6f9ed81dd94ec5550b4d840bec7dd41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, владимир путин, аэс "аккую"
ПМЭФ-2024, Турция, Россия, Владимир Путин, АЭС "Аккую"
Путин рассказал о строительстве АЭС "Аккую"

Путин: строительство АЭС "Аккую" в Турции идет согласно графику

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Атомная станция "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что строительство АЭС "Аккую" в Турции идет согласно графику.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
«
"Что касается "Аккую", то все идет по плану, все в графике находится, в абсолютном графике, нет никаких задержек. Работает большое количество людей, строители главным образом привлекаются из Турции при осуществлении большого объема строительных работ", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ
Турция нанесла удар в спину НАТО и ЕС
Вчера, 08:00
 
ПМЭФ-2024ТурцияРоссияВладимир ПутинАЭС "Аккую"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала