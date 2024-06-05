https://ria.ru/20240605/putin-1950832398.html
Путин рассказал о строительстве АЭС "Аккую"
Путин рассказал о строительстве АЭС "Аккую" - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал о строительстве АЭС "Аккую"
Президент России Владимир Путин заявил, что строительство АЭС "Аккую" в Турции идет согласно графику. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:59
2024-06-05T22:59
2024-06-05T22:59
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турция
россия
владимир путин
аэс "аккую"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что строительство АЭС "Аккую" в Турции идет согласно графику. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Что касается "Аккую", то все идет по плану, все в графике находится, в абсолютном графике, нет никаких задержек. Работает большое количество людей, строители главным образом привлекаются из Турции при осуществлении большого объема строительных работ", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, россия, владимир путин, аэс "аккую"
ПМЭФ-2024, Турция, Россия, Владимир Путин, АЭС "Аккую"
Путин рассказал о строительстве АЭС "Аккую"
Путин: строительство АЭС "Аккую" в Турции идет согласно графику