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ВСУ не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950832229.html
ВСУ не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS, заявил Путин
ВСУ не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
ВСУ не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS, заявил Путин
Украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:59
2024-06-05T22:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
министерство обороны сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вот ATACMS... Как они используются и как передаются? Вот они передали ракетную систему - Пентагон передал, американцы передали. Но как используется? Украинские военнослужащие не могут самостоятельно всё сделать и нанести удар этой ракетой. Они просто технологически не в состоянии этого сделать", - сказал президент РФ в ходе встречи с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. Для этого нужно иметь американскую спутниковую разведку, отметил Путин, а потом на ее основании сформировать полётное задание и потом ввести его в ракетную систему. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950830721.html
https://ria.ru/20240605/putin-1950811396.html
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безопасность, россия, владимир путин, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны США
ВСУ не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS, заявил Путин

Путин: украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Вот ATACMS... Как они используются и как передаются? Вот они передали ракетную систему - Пентагон передал, американцы передали. Но как используется? Украинские военнослужащие не могут самостоятельно всё сделать и нанести удар этой ракетой. Они просто технологически не в состоянии этого сделать", - сказал президент РФ в ходе встречи с представителями СМИ.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Действия Джонсона по срыву мирного договора поддержали США, заявил Путин
Вчера, 22:51
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
Для этого нужно иметь американскую спутниковую разведку, отметил Путин, а потом на ее основании сформировать полётное задание и потом ввести его в ракетную систему.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Вчера, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
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