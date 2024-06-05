https://ria.ru/20240605/putin-1950831465.html

Путин назвал еще одну ошибку администрации США в экономической сфере

Путин назвал еще одну ошибку администрации США в экономической сфере - РИА Новости, 05.06.2024

Путин назвал еще одну ошибку администрации США в экономической сфере

Президент России Владимир Путин назвал действия нынешней администрации США ошибкой в экономической сфере. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:55

2024-06-05T22:55

2024-06-05T22:55

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россия

сша

китай

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал действия нынешней администрации США ошибкой в экономической сфере. "Мне кажется, что это большая ошибка со стороны тех же Штатов или некоторых европейских стран, которые хотят или пытаются как-то затормозить экономику Китая, потому что, на мой взгляд, чтобы самим быть успешными, надо было бы встраиваться в эти процессы, а не пытаться им помешать", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

https://ria.ru/20240605/putin-1950823783.html

россия

сша

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, китай, владимир путин, экономика