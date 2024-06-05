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Путин назвал еще одну ошибку администрации США в экономической сфере - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:55 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950831465.html
Путин назвал еще одну ошибку администрации США в экономической сфере
Путин назвал еще одну ошибку администрации США в экономической сфере - РИА Новости, 05.06.2024
Путин назвал еще одну ошибку администрации США в экономической сфере
Президент России Владимир Путин назвал действия нынешней администрации США ошибкой в экономической сфере. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:55
2024-06-05T22:55
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россия
сша
китай
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал действия нынешней администрации США ошибкой в экономической сфере. "Мне кажется, что это большая ошибка со стороны тех же Штатов или некоторых европейских стран, которые хотят или пытаются как-то затормозить экономику Китая, потому что, на мой взгляд, чтобы самим быть успешными, надо было бы встраиваться в эти процессы, а не пытаться им помешать", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
https://ria.ru/20240605/putin-1950823783.html
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россия, сша, китай, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2024, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Экономика
Путин назвал еще одну ошибку администрации США в экономической сфере

Путин назвал действия нынешней администрации США ошибкой в экономической сфере

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал действия нынешней администрации США ошибкой в экономической сфере.
"Мне кажется, что это большая ошибка со стороны тех же Штатов или некоторых европейских стран, которые хотят или пытаются как-то затормозить экономику Китая, потому что, на мой взгляд, чтобы самим быть успешными, надо было бы встраиваться в эти процессы, а не пытаться им помешать", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
Доллары - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Вчера, 22:16
 
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