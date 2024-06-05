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Украина была готова принять условия России о денацификации, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:53 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950831022.html
Украина была готова принять условия России о денацификации, заявил Путин
Украина была готова принять условия России о денацификации, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Украина была готова принять условия России о денацификации, заявил Путин
Украина была готова пойти на условие РФ о денацификации страны, парафировав проект договора в Стамбуле, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:53
2024-06-05T22:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украина была готова пойти на условие РФ о денацификации страны, парафировав проект договора в Стамбуле, сказал президент России Владимир Путин. "Как вы помните, мы говорили о денацификации Украины… Если руководитель переговорной группы со стороны Украины под выдержкой из этого большого соглашения поставил свою подпись, парафировал этот документ – я думаю, что это свидетельствует о том, что это устраивало украинскую сторону", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. По словам Путина, в переговорном процессе между РФ и Украиной стороны достигли многих совместных договоренностей по ключевым вопросам для урегулирования конфликта мирным путем. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950829494.html
https://ria.ru/20240605/putin-1950811125.html
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ПМЭФ-2024, В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин
Украина была готова принять условия России о денацификации, заявил Путин

Путин: Украина была готова пойти на условие РФ о денацификации страны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале переговоров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украина была готова пойти на условие РФ о денацификации страны, парафировав проект договора в Стамбуле, сказал президент России Владимир Путин.
"Как вы помните, мы говорили о денацификации Украины… Если руководитель переговорной группы со стороны Украины под выдержкой из этого большого соглашения поставил свою подпись, парафировал этот документ – я думаю, что это свидетельствует о том, что это устраивало украинскую сторону", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Путин разъяснил, что значит денацификация
Вчера, 22:46
По словам Путина, в переговорном процессе между РФ и Украиной стороны достигли многих совместных договоренностей по ключевым вопросам для урегулирования конфликта мирным путем.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Путин рассказал, кто сделал первый шаг к конфликту на Украине
Вчера, 21:15
 
ПМЭФ-2024В миреЦены на нефтьУкраинаРоссияСтамбулВладимир Путин
 
 
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