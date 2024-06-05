https://ria.ru/20240605/putin-1950831022.html
Украина была готова принять условия России о денацификации, заявил Путин
Украина была готова принять условия России о денацификации, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Украина была готова принять условия России о денацификации, заявил Путин
Украина была готова пойти на условие РФ о денацификации страны, парафировав проект договора в Стамбуле, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:53
2024-06-05T22:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украина была готова пойти на условие РФ о денацификации страны, парафировав проект договора в Стамбуле, сказал президент России Владимир Путин. "Как вы помните, мы говорили о денацификации Украины… Если руководитель переговорной группы со стороны Украины под выдержкой из этого большого соглашения поставил свою подпись, парафировал этот документ – я думаю, что это свидетельствует о том, что это устраивало украинскую сторону", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. По словам Путина, в переговорном процессе между РФ и Украиной стороны достигли многих совместных договоренностей по ключевым вопросам для урегулирования конфликта мирным путем. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, украина, россия, стамбул, владимир путин
ПМЭФ-2024, В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин
Украина была готова принять условия России о денацификации, заявил Путин
Путин: Украина была готова пойти на условие РФ о денацификации страны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украина была готова пойти на условие РФ о денацификации страны, парафировав проект договора в Стамбуле, сказал президент России Владимир Путин.
"Как вы помните, мы говорили о денацификации Украины… Если руководитель переговорной группы со стороны Украины под выдержкой из этого большого соглашения поставил свою подпись, парафировал этот документ – я думаю, что это свидетельствует о том, что это устраивало украинскую сторону", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
По словам Путина, в переговорном процессе между РФ и Украиной стороны достигли многих совместных договоренностей по ключевым вопросам для урегулирования конфликта мирным путем.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.