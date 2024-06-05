https://ria.ru/20240605/putin-1950830138.html
Путин не видит логики в отказе Германии от российского газа
Путин не видит логики в отказе Германии от российского газа - РИА Новости, 05.06.2024
Путин не видит логики в отказе Германии от российского газа
Президент России Владимир Путин задался вопросом, почему Германия не хочет получать газ из России по оставшейся трубе "Северного потока", а хочет покупать... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:50
2024-06-05T22:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин задался вопросом, почему Германия не хочет получать газ из России по оставшейся трубе "Северного потока", а хочет покупать втридорога из-за океана. "Взорвали одну трубу "Северного потока". Одна труба "Северного потока" жива, слава Богу, почему Германия не хочет получать наш газ по этой трубе? Кто-нибудь может объяснить? В чем логика? Через территорию Украины можно получать, через Турцию можно получать, а по Балтийскому морю нельзя получать. Это что за бред такой?" - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, отвечая на вопрос представителя Германии. "Нет никакой формальной логики в этом, я даже не понимаю. Сказали бы вообще: "Европа не должна получать газ". Ну и ладно, хорошо, мы переживем, "Газпром" переживет это. Но вам это не надо. Вам нужно покупать втридорога сжиженный природный газ через океан который возят", - добавил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, цены на нефть, германия, россия, украина, владимир путин, газпром, северный поток
ПМЭФ-2024, Экономика, Цены на нефть, Германия, Россия, Украина, Владимир Путин, Газпром, Северный поток
Путин не видит логики в отказе Германии от российского газа
Путин: Германия не хочет получать газ из России по оставшейся трубе "Севпотока"