https://ria.ru/20240605/putin-1950829777.html

Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях, заявил Путин

Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях, заявил Путин

Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:47

2024-06-05T22:47

2024-06-05T22:56

пмэф-2024

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях, сказал президент РФ Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях, против атак в отношении мирного населения в любом месте и любой стране", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950828884.html

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2024

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россия, владимир путин