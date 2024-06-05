https://ria.ru/20240605/putin-1950829777.html
Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях, заявил Путин
Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях, заявил Путин
Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:47
2024-06-05T22:47
2024-06-05T22:56
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях, сказал президент РФ Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях, против атак в отношении мирного населения в любом месте и любой стране", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях, заявил Путин
Путин: Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях