https://ria.ru/20240605/putin-1950829216.html
Путин рассказал, что помешало добиться мира между Россией и Украиной
Путин рассказал, что помешало добиться мира между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал, что помешало добиться мира между Россией и Украиной
Желание ряда стран добиться целей поражения России помешало заключению мирного договора между РФ и Украиной, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:46
2024-06-05T22:46
2024-06-05T22:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Желание ряда стран добиться целей поражения России помешало заключению мирного договора между РФ и Украиной, сказал президент России Владимир Путин. "Могу только предположить, что кому-то хотелось добиться тех целей, которые они ставили перед собой на российском направлении своей внешней политики - подвести дело к разрушению России", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950811125.html
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россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин рассказал, что помешало добиться мира между Россией и Украиной
Путин: желание стран добиться целей поражения России помешало заключению мира