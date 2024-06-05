https://ria.ru/20240605/putin-1950829030.html

Казахстану выгодно получать российский газ, заявил Путин

Казахстану выгодно получать российский газ, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Казахстану выгодно получать российский газ, заявил Путин

Казахстану дешевле получать газ от России, чем прокладывать новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:42

2024-06-05T22:42

2024-06-05T22:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Казахстану дешевле получать газ от России, чем прокладывать новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Есть отдельные области Казахстана, которые нуждаются в газоснабжении, и легче получать от нас, и дешевле, чем прокладывать новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950825840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, казахстан, россия, владимир путин