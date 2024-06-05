https://ria.ru/20240605/putin-1950829030.html
Казахстану выгодно получать российский газ, заявил Путин
Казахстану выгодно получать российский газ, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Казахстану выгодно получать российский газ, заявил Путин
Казахстану дешевле получать газ от России, чем прокладывать новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:42
2024-06-05T22:42
2024-06-05T22:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Казахстану дешевле получать газ от России, чем прокладывать новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Есть отдельные области Казахстана, которые нуждаются в газоснабжении, и легче получать от нас, и дешевле, чем прокладывать новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950825840.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, казахстан, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Казахстан, Россия, Владимир Путин
Казахстану выгодно получать российский газ, заявил Путин
Путин: Казахстану дешевле получать газ от РФ, чем прокладывать новые маршруты