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Казахстану выгодно получать российский газ, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:42 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950829030.html
Казахстану выгодно получать российский газ, заявил Путин
Казахстану выгодно получать российский газ, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Казахстану выгодно получать российский газ, заявил Путин
Казахстану дешевле получать газ от России, чем прокладывать новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:42
2024-06-05T22:42
пмэф-2024
экономика
казахстан
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Казахстану дешевле получать газ от России, чем прокладывать новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Есть отдельные области Казахстана, которые нуждаются в газоснабжении, и легче получать от нас, и дешевле, чем прокладывать новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950825840.html
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экономика, казахстан, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Казахстан, Россия, Владимир Путин
Казахстану выгодно получать российский газ, заявил Путин

Путин: Казахстану дешевле получать газ от РФ, чем прокладывать новые маршруты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Казахстану дешевле получать газ от России, чем прокладывать новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Есть отдельные области Казахстана, которые нуждаются в газоснабжении, и легче получать от нас, и дешевле, чем прокладывать новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаКазахстанРоссияВладимир Путин
 
 
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