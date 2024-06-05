https://ria.ru/20240605/putin-1950828884.html

Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением гражданского населения

Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением гражданского населения - РИА Новости, 05.06.2024

Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением гражданского населения

Ситуация в секторе Газа не похожа на войну, это тотальное уничтожение гражданского населения, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:42

2024-06-05T22:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ситуация в секторе Газа не похожа на войну, это тотальное уничтожение гражданского населения, сказал президент РФ Владимир Путин. "То, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, всё-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. "Мы говорили о том, что вряд ли удастся подменить решение политических вопросов, связанных с судьбой палестинского народа, на историческую перспективу с помощью раздачи каких-то экономических пряников. Да, это нужно для создания атмосферы решения определенных проблем. Но все-таки нужно решать по сути, нужно решать политические вопросы", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.Главный политический вопрос, по словам Путина, это создание двух государств, как было и предусмотрено изначально при решении ООН создать два государства на этой территории: палестинское государство и еврейское государство."Поэтому без решения ключевых вопросов, мне думается, решить вопрос по существу вряд ли возможно", - добавил Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/konflikt-1915630213.html

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россия, израиль, владимир путин