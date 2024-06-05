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Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением гражданского населения - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:42 05.06.2024 (обновлено: 22:55 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950828884.html
Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением гражданского населения
Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением гражданского населения - РИА Новости, 05.06.2024
Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением гражданского населения
Ситуация в секторе Газа не похожа на войну, это тотальное уничтожение гражданского населения, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:42
2024-06-05T22:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ситуация в секторе Газа не похожа на войну, это тотальное уничтожение гражданского населения, сказал президент РФ Владимир Путин. "То, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, всё-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. "Мы говорили о том, что вряд ли удастся подменить решение политических вопросов, связанных с судьбой палестинского народа, на историческую перспективу с помощью раздачи каких-то экономических пряников. Да, это нужно для создания атмосферы решения определенных проблем. Но все-таки нужно решать по сути, нужно решать политические вопросы", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.Главный политический вопрос, по словам Путина, это создание двух государств, как было и предусмотрено изначально при решении ООН создать два государства на этой территории: палестинское государство и еврейское государство."Поэтому без решения ключевых вопросов, мне думается, решить вопрос по существу вряд ли возможно", - добавил Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/konflikt-1915630213.html
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россия, израиль, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Израиль, Владимир Путин
Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением гражданского населения

Путин: ситуация в Газе не похожа на войну, это уничтожение гражданских

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ситуация в секторе Газа не похожа на войну, это тотальное уничтожение гражданского населения, сказал президент РФ Владимир Путин.
«
"То, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, всё-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.
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"Мы говорили о том, что вряд ли удастся подменить решение политических вопросов, связанных с судьбой палестинского народа, на историческую перспективу с помощью раздачи каких-то экономических пряников. Да, это нужно для создания атмосферы решения определенных проблем. Но все-таки нужно решать по сути, нужно решать политические вопросы", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
Главный политический вопрос, по словам Путина, это создание двух государств, как было и предусмотрено изначально при решении ООН создать два государства на этой территории: палестинское государство и еврейское государство.
"Поэтому без решения ключевых вопросов, мне думается, решить вопрос по существу вряд ли возможно", - добавил Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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