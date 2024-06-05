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Германия после войны не была суверенным государством, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:39 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950828332.html
Германия после войны не была суверенным государством, заявил Путин
Германия после войны не была суверенным государством, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Германия после войны не была суверенным государством, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что после Второй мировой войны Германия не вполне была суверенным государством. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:39
2024-06-05T22:39
пмэф-2024
россия
германия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после Второй мировой войны Германия не вполне была суверенным государством. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Но мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950827940.html
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россия, германия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Германия, Владимир Путин
Германия после войны не была суверенным государством, заявил Путин

Путин заявил, что Германия не была полностью суверенным государством после войны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после Второй мировой войны Германия не вполне была суверенным государством.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
"Но мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
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Вчера, 22:34
 
ПМЭФ-2024РоссияГерманияВладимир Путин
 
 
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