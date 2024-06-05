https://ria.ru/20240605/putin-1950828332.html
Германия после войны не была суверенным государством, заявил Путин
Германия после войны не была суверенным государством, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Германия после войны не была суверенным государством, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что после Второй мировой войны Германия не вполне была суверенным государством. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:39
2024-06-05T22:39
2024-06-05T22:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после Второй мировой войны Германия не вполне была суверенным государством. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Но мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950827940.html
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РИА Новости
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россия, германия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Германия, Владимир Путин
Германия после войны не была суверенным государством, заявил Путин
Путин заявил, что Германия не была полностью суверенным государством после войны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после Второй мировой войны Германия не вполне была суверенным государством.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
"Но мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.