https://ria.ru/20240605/putin-1950828332.html

Германия после войны не была суверенным государством, заявил Путин

Германия после войны не была суверенным государством, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Германия после войны не была суверенным государством, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что после Второй мировой войны Германия не вполне была суверенным государством. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:39

2024-06-05T22:39

2024-06-05T22:39

пмэф-2024

россия

германия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после Второй мировой войны Германия не вполне была суверенным государством. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Но мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950827940.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, германия, владимир путин