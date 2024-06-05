https://ria.ru/20240605/putin-1950827940.html

Никто в руководстве Германии не защищает интересы немцев, заявил Путин

Никто в руководстве Германии не защищает интересы немцев, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Никто в руководстве Германии не защищает интересы немцев, заявил Путин

Никто в сегодняшнем руководстве Германии не защищает интересы немцев, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:34

2024-06-05T22:34

2024-06-05T22:34

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германия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Никто в сегодняшнем руководстве Германии не защищает интересы немцев, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. "Даже странно, что никто в сегодняшнем немецком руководстве не защищает немецкий интерес. Понятно, у Германии нет полного суверенитета, но немцы то есть. А их то интересах надо подумать хоть немножко", - сказал Путин. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950824300.html

германия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, россия, владимир путин