https://ria.ru/20240605/putin-1950827940.html
Никто в руководстве Германии не защищает интересы немцев, заявил Путин
Никто в руководстве Германии не защищает интересы немцев, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Никто в руководстве Германии не защищает интересы немцев, заявил Путин
Никто в сегодняшнем руководстве Германии не защищает интересы немцев, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:34
2024-06-05T22:34
2024-06-05T22:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Никто в сегодняшнем руководстве Германии не защищает интересы немцев, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. "Даже странно, что никто в сегодняшнем немецком руководстве не защищает немецкий интерес. Понятно, у Германии нет полного суверенитета, но немцы то есть. А их то интересах надо подумать хоть немножко", - сказал Путин. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950824300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Германия, Россия, Владимир Путин
Никто в руководстве Германии не защищает интересы немцев, заявил Путин
Путин: странно, что никто в руководстве Германии не защищает интересы немцев