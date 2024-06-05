https://ria.ru/20240605/putin-1950825840.html
Путин оценил торгово-экономические связи России и Казахстана
Путин оценил торгово-экономические связи России и Казахстана - РИА Новости, 05.06.2024
Путин оценил торгово-экономические связи России и Казахстана
Президент России Владимир Путин заявил, что торгово-экономические связи РФ и Казахстана растут каждый год, направлений взаимодействия много. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:27
2024-06-05T22:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что торгово-экономические связи РФ и Казахстана растут каждый год, направлений взаимодействия много. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Это касается и торгово-экономических связей, они растут, растут уверенно, каждый год. И уровень товарооборота об этом говорит, растущий уровень товарооборота. У нас очень много направлений нашего взаимодействия. Я даже все сейчас не перечислю. Это энергетика, это промышленная кооперация, это тот же космос. Очень много", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950820949.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, казахстан, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин оценил торгово-экономические связи России и Казахстана
Путин: торгово-экономические связи России и Казахстана растут каждый год