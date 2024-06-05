https://ria.ru/20240605/putin-1950825840.html

Путин оценил торгово-экономические связи России и Казахстана

Путин оценил торгово-экономические связи России и Казахстана - РИА Новости, 05.06.2024

Путин оценил торгово-экономические связи России и Казахстана

Президент России Владимир Путин заявил, что торгово-экономические связи РФ и Казахстана растут каждый год, направлений взаимодействия много. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:27

2024-06-05T22:27

2024-06-05T22:27

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экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что торгово-экономические связи РФ и Казахстана растут каждый год, направлений взаимодействия много. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Это касается и торгово-экономических связей, они растут, растут уверенно, каждый год. И уровень товарооборота об этом говорит, растущий уровень товарооборота. У нас очень много направлений нашего взаимодействия. Я даже все сейчас не перечислю. Это энергетика, это промышленная кооперация, это тот же космос. Очень много", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950820949.html

россия

казахстан

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Наталья Макарова

экономика, россия, казахстан, владимир путин