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ВСУ могут выбирать ракетные цели, но решают поставщики оружия, заявил Путин
ВСУ могут выбирать ракетные цели, но решают поставщики оружия, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
ВСУ могут выбирать ракетные цели, но решают поставщики оружия, заявил Путин
Украинские военнослужащие могут участвовать в выборе целей дальнобойными ракетами, но решение принимается теми, кто орудие поставляет, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:25
2024-06-05T22:25
2024-06-05T22:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие могут участвовать в выборе целей дальнобойными ракетами, но решение принимается теми, кто орудие поставляет, заявил президент РФ Владимир Путин. "В чем могут принимать участие украинские военнослужащие - не те, которые сидят, кнопки нажимают, а на более высоком уровне - в выборе цели. Они могут сказать, какая цель для них является приоритетной и необходимой, но они не решают наносить удар по этой цели или нет. Потому что повторяю: формируется полётное задание, практически вводится только теми, кто поставляет это оружие", - сказал президент РФ в ходе встречи с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
ВСУ могут выбирать ракетные цели, но решают поставщики оружия, заявил Путин
Путин: военные ВСУ могут выбирать ракетные цели, но решают поставщики оружия