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Путин заявил, что за ударами по России стоит Пентагон или Британия - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
22:23 05.06.2024 (обновлено: 22:24 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950825115.html
Путин заявил, что за ударами по России стоит Пентагон или Британия
Путин заявил, что за ударами по России стоит Пентагон или Британия - РИА Новости, 05.06.2024
Путин заявил, что за ударами по России стоит Пентагон или Британия
Президент России Владимир Путин заявил, что за ударами западным оружием по РФ стоит Пентагон или Британия - в зависимости от того, какое это оружие. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:23
2024-06-05T22:24
пмэф-2024
россия
владимир путин
министерство обороны сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за ударами западным оружием по РФ стоит Пентагон или Британия - в зависимости от того, какое это оружие. "Формируется полетное задание и практически вводится оно, только теми, кто поставляет это оружие, если это атака, значит, это делает Пентагон, если штурм Шедоу, значит делают британцы", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, министерство обороны сша
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны США
Путин заявил, что за ударами по России стоит Пентагон или Британия

Путин: за ударами западным оружием по России стоит Пентагон или Британия

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за ударами западным оружием по РФ стоит Пентагон или Британия - в зависимости от того, какое это оружие.
«
"Формируется полетное задание и практически вводится оно, только теми, кто поставляет это оружие, если это атака, значит, это делает Пентагон, если штурм Шедоу, значит делают британцы", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
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Вчера, 21:10
 
ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
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