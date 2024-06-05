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Путин рассказал об отношениях с Лукашенко - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:20 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950824590.html
Путин рассказал об отношениях с Лукашенко
Путин рассказал об отношениях с Лукашенко - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал об отношениях с Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в основе их отношений с президентом Белоруссии Александром Лукашенко лежат интересы народов РФ и Белоруссии. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:20
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пмэф-2024
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в основе их отношений с президентом Белоруссии Александром Лукашенко лежат интересы народов РФ и Белоруссии. "Мы с президентом Белоруссии знакомы давно и, действительно, разное время по-разному складывались наши отношения, поскольку в основе отношения лежат фундаментальные интересы обоих народов - российского и белорусского - то всегда, именно опираясь на это и удалось найти решения даже самым сложным, казалось бы, таким вопросам, на которые нет простых ответов", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240128/otnosheniya-1924004374.html
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
ПМЭФ-2024, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал об отношениях с Лукашенко

Путин: в основе отношений с Лукашенко лежат интересы народов России и Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в основе их отношений с президентом Белоруссии Александром Лукашенко лежат интересы народов РФ и Белоруссии.
"Мы с президентом Белоруссии знакомы давно и, действительно, разное время по-разному складывались наши отношения, поскольку в основе отношения лежат фундаментальные интересы обоих народов - российского и белорусского - то всегда, именно опираясь на это и удалось найти решения даже самым сложным, казалось бы, таким вопросам, на которые нет простых ответов", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024БелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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