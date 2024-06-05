https://ria.ru/20240605/putin-1950824590.html

Путин рассказал об отношениях с Лукашенко

Путин рассказал об отношениях с Лукашенко - РИА Новости, 05.06.2024

Путин рассказал об отношениях с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в основе их отношений с президентом Белоруссии Александром Лукашенко лежат интересы народов РФ и Белоруссии. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:20

2024-06-05T22:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в основе их отношений с президентом Белоруссии Александром Лукашенко лежат интересы народов РФ и Белоруссии. "Мы с президентом Белоруссии знакомы давно и, действительно, разное время по-разному складывались наши отношения, поскольку в основе отношения лежат фундаментальные интересы обоих народов - российского и белорусского - то всегда, именно опираясь на это и удалось найти решения даже самым сложным, казалось бы, таким вопросам, на которые нет простых ответов", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240128/otnosheniya-1924004374.html

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Наталья Макарова

белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко