https://ria.ru/20240605/putin-1950824590.html
Путин рассказал об отношениях с Лукашенко
Путин рассказал об отношениях с Лукашенко - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал об отношениях с Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в основе их отношений с президентом Белоруссии Александром Лукашенко лежат интересы народов РФ и Белоруссии. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:20
2024-06-05T22:20
2024-06-05T22:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в основе их отношений с президентом Белоруссии Александром Лукашенко лежат интересы народов РФ и Белоруссии. "Мы с президентом Белоруссии знакомы давно и, действительно, разное время по-разному складывались наши отношения, поскольку в основе отношения лежат фундаментальные интересы обоих народов - российского и белорусского - то всегда, именно опираясь на это и удалось найти решения даже самым сложным, казалось бы, таким вопросам, на которые нет простых ответов", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240128/otnosheniya-1924004374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
ПМЭФ-2024, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал об отношениях с Лукашенко
Путин: в основе отношений с Лукашенко лежат интересы народов России и Белоруссии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в основе их отношений с президентом Белоруссии Александром Лукашенко лежат интересы народов РФ и Белоруссии.
"Мы с президентом Белоруссии знакомы давно и, действительно, разное время по-разному складывались наши отношения, поскольку в основе отношения лежат фундаментальные интересы обоих народов - российского и белорусского - то всегда, именно опираясь на это и удалось найти решения даже самым сложным, казалось бы, таким вопросам, на которые нет простых ответов", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.