https://ria.ru/20240605/putin-1950824444.html
США своими руками убивают доллар, заявил Путин
США своими руками убивают доллар, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
США своими руками убивают доллар, заявил Путин
США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:19
2024-06-05T22:19
2024-06-05T22:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Путин заявил, что назвал запрет использовать доллар в международных расчетах одной из колоссальных ошибок администрации США. "Здесь стиснув зубы, что угодно, только надо беречь доллар, беречь, не трогать, поднимать его значение, поднимать его авторитет. Убивают его просто сами своими руками. Но это побуждает нас переходить в расчеты в национальной валюте", - сказал Путин. Однако, по его словам, переход в национальные валюты не помешал развивать отношения со странами, а наоборот даже помогает и укрепляет национальные валюты.
https://ria.ru/20240605/putin-1950823340.html
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сша, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, США, Россия, Владимир Путин
США своими руками убивают доллар, заявил Путин
Путин: США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на нацвалюты