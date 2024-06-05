https://ria.ru/20240605/putin-1950823783.html
Путин назвал запрет на использование доллара ошибкой США
Путин назвал запрет на использование доллара ошибкой США - РИА Новости, 05.06.2024
Путин назвал запрет на использование доллара ошибкой США
Запрет на использование доллара является колоссальной ошибкой администрации США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:16
2024-06-05T22:16
2024-06-05T22:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Запрет на использование доллара является колоссальной ошибкой администрации США, заявил президент России Владимир Путин. "На мой взгляд, одна из колоссальных ошибок администрации США – это то, что они запрещают использовать доллар в международных расчетах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
https://ria.ru/20240311/dollar-1932326815.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, россия, владимир путин, экономика, доллар
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Путин назвал запрет на использование доллара ошибкой США
Путин: запрет США на использование доллара в международных расчетах — нелепость