https://ria.ru/20240605/putin-1950823783.html

Путин назвал запрет на использование доллара ошибкой США

Путин назвал запрет на использование доллара ошибкой США - РИА Новости, 05.06.2024

Путин назвал запрет на использование доллара ошибкой США

Запрет на использование доллара является колоссальной ошибкой администрации США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:16

2024-06-05T22:16

2024-06-05T22:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Запрет на использование доллара является колоссальной ошибкой администрации США, заявил президент России Владимир Путин. "На мой взгляд, одна из колоссальных ошибок администрации США – это то, что они запрещают использовать доллар в международных расчетах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

https://ria.ru/20240311/dollar-1932326815.html

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Наталья Макарова

сша, россия, владимир путин, экономика, доллар