Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал запрет на использование доллара ошибкой США - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
22:16 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950823783.html
Путин назвал запрет на использование доллара ошибкой США
Путин назвал запрет на использование доллара ошибкой США - РИА Новости, 05.06.2024
Путин назвал запрет на использование доллара ошибкой США
Запрет на использование доллара является колоссальной ошибкой администрации США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:16
2024-06-05T22:16
пмэф-2024
сша
россия
владимир путин
экономика
доллар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/33/1555793355_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_deb45c2682de7d303bec866f7305952e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Запрет на использование доллара является колоссальной ошибкой администрации США, заявил президент России Владимир Путин. "На мой взгляд, одна из колоссальных ошибок администрации США – это то, что они запрещают использовать доллар в международных расчетах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
https://ria.ru/20240311/dollar-1932326815.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/33/1555793355_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_78d12fb74aea7e35398779f9ba5da7f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, владимир путин, экономика, доллар
ПМЭФ-2024, США, Россия, Владимир Путин, Экономика, Доллар
Путин назвал запрет на использование доллара ошибкой США

Путин: запрет США на использование доллара в международных расчетах — нелепость

© AP Photo / LM Otero, FileДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / LM Otero, File
Доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Запрет на использование доллара является колоссальной ошибкой администрации США, заявил президент России Владимир Путин.
"На мой взгляд, одна из колоссальных ошибок администрации США – это то, что они запрещают использовать доллар в международных расчетах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Трамп пообещал не допустить отказа от доллара в случае избрания
11 марта, 16:37
 
ПМЭФ-2024СШАРоссияВладимир ПутинЭкономикаДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала