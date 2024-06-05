https://ria.ru/20240605/putin-1950822905.html

Западные инструкторы несут потери на Украине, заявил Путин

Западные инструкторы несут потери на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Западные инструкторы несут потери на Украине, заявил Путин

Западные инструкторы присутствуют на территории Украины, они несут потери, но на Западе предпочитают это замалчивать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:11

2024-06-05T22:11

2024-06-05T22:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Западные инструкторы присутствуют на территории Украины, они несут потери, но на Западе предпочитают это замалчивать, заявил президент России Владимир Путин. "С точки зрения наличия советников, инструкторов, то здесь новизны никакой нет - они присутствуют на территории Украины. И, к сожалению для них, несут потери. Я это знаю наверняка, это не специально делается, но в ходе боевых действий потери возникают. Правда, в европейских странах и в Штатах это предпочитают замалчивать", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

https://ria.ru/20231021/obuchenie-1904300159.html

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в мире, украина, россия, владимир путин