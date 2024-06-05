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Западные инструкторы несут потери на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950822905.html
Западные инструкторы несут потери на Украине, заявил Путин
Западные инструкторы несут потери на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Западные инструкторы несут потери на Украине, заявил Путин
Западные инструкторы присутствуют на территории Украины, они несут потери, но на Западе предпочитают это замалчивать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:11
2024-06-05T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Западные инструкторы присутствуют на территории Украины, они несут потери, но на Западе предпочитают это замалчивать, заявил президент России Владимир Путин. "С точки зрения наличия советников, инструкторов, то здесь новизны никакой нет - они присутствуют на территории Украины. И, к сожалению для них, несут потери. Я это знаю наверняка, это не специально делается, но в ходе боевых действий потери возникают. Правда, в европейских странах и в Штатах это предпочитают замалчивать", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
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в мире, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Западные инструкторы несут потери на Украине, заявил Путин

Путин: западные инструкторы несут потери на Украине, но это замалчивается

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Западные инструкторы присутствуют на территории Украины, они несут потери, но на Западе предпочитают это замалчивать, заявил президент России Владимир Путин.
«
"С точки зрения наличия советников, инструкторов, то здесь новизны никакой нет - они присутствуют на территории Украины. И, к сожалению для них, несут потери. Я это знаю наверняка, это не специально делается, но в ходе боевых действий потери возникают. Правда, в европейских странах и в Штатах это предпочитают замалчивать", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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