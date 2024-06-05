https://ria.ru/20240605/putin-1950822232.html
Россия будет совершенствовать системы ПВО, заявил Путин
Россия будет совершенствовать системы ПВО, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Россия будет совершенствовать системы ПВО, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет совершенствовать системы ПВО. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:07
2024-06-05T22:07
2024-06-05T22:07
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет совершенствовать системы ПВО. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Мы, конечно, будем совершенствовать наши системы ПВО ", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231219/putin-1916695722.html
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Россия будет совершенствовать системы ПВО, заявил Путин
Путин: Россия будет совершенствовать системы ПВО