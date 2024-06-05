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России есть что предложить Китаю в сфере ВТС, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:06 05.06.2024 (обновлено: 22:07 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950822045.html
России есть что предложить Китаю в сфере ВТС, заявил Путин
России есть что предложить Китаю в сфере ВТС, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
России есть что предложить Китаю в сфере ВТС, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что России есть, что предложить Китаю в сфере военно-технического сотрудничества, работа в этом направлении идёт. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:06
2024-06-05T22:07
пмэф-2024
россия
китай
владимир путин
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России есть, что предложить Китаю в сфере военно-технического сотрудничества, работа в этом направлении идёт. "У нас идёт работа в сфере военно-технического взаимодействия. Нам здесь есть, что предложить китайским друзьям. И интерес у наших китайских друзей к совместной работе по этому направлению имеется", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240517/putin-1946580971.html
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россия, китай, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Китай, Владимир Путин
России есть что предложить Китаю в сфере ВТС, заявил Путин

Путин: России есть что предложить Китаю в военно-техническом сотрудничестве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги России и Китайской народной республики
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаги России и Китайской народной республики . Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России есть, что предложить Китаю в сфере военно-технического сотрудничества, работа в этом направлении идёт.
«
"У нас идёт работа в сфере военно-технического взаимодействия. Нам здесь есть, что предложить китайским друзьям. И интерес у наших китайских друзей к совместной работе по этому направлению имеется", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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