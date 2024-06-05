https://ria.ru/20240605/putin-1950822045.html

России есть что предложить Китаю в сфере ВТС, заявил Путин

России есть что предложить Китаю в сфере ВТС, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

России есть что предложить Китаю в сфере ВТС, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России есть, что предложить Китаю в сфере военно-технического сотрудничества, работа в этом направлении идёт. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:06

2024-06-05T22:06

2024-06-05T22:07

пмэф-2024

россия

китай

владимир путин

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России есть, что предложить Китаю в сфере военно-технического сотрудничества, работа в этом направлении идёт. "У нас идёт работа в сфере военно-технического взаимодействия. Нам здесь есть, что предложить китайским друзьям. И интерес у наших китайских друзей к совместной работе по этому направлению имеется", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240517/putin-1946580971.html

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, владимир путин