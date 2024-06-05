https://ria.ru/20240605/putin-1950820949.html

Путин заявил о союзнических отношениях с Казахстаном

Путин заявил о союзнических отношениях с Казахстаном - РИА Новости, 05.06.2024

Путин заявил о союзнических отношениях с Казахстаном

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Казахстана очень близкие союзнические отношения. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:04

2024-06-05T22:04

2024-06-05T22:04

пмэф-2024

россия

казахстан

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Казахстана очень близкие союзнические отношения. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "У нас очень близкие, не просто близкие, а союзнические, стратегические отношения, что касается России и Казахстана, это можно говорить в полном смысле этого слова", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908374159.html

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казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, владимир путин