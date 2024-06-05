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Путин заявил о союзнических отношениях с Казахстаном - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:04 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950820949.html
Путин заявил о союзнических отношениях с Казахстаном
Путин заявил о союзнических отношениях с Казахстаном - РИА Новости, 05.06.2024
Путин заявил о союзнических отношениях с Казахстаном
Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Казахстана очень близкие союзнические отношения. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:04
2024-06-05T22:04
пмэф-2024
россия
казахстан
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Казахстана очень близкие союзнические отношения. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "У нас очень близкие, не просто близкие, а союзнические, стратегические отношения, что касается России и Казахстана, это можно говорить в полном смысле этого слова", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908374159.html
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россия, казахстан, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин заявил о союзнических отношениях с Казахстаном

Путин заявил, что у России и Казахстана очень близкие союзнические отношения

© РИА НовстиПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
© РИА Новсти
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Казахстана очень близкие союзнические отношения.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
«
"У нас очень близкие, не просто близкие, а союзнические, стратегические отношения, что касается России и Казахстана, это можно говорить в полном смысле этого слова", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
9 ноября 2023, 12:57
 
ПМЭФ-2024РоссияКазахстанВладимир Путин
 
 
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