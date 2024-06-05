https://ria.ru/20240605/putin-1950820949.html
Путин заявил о союзнических отношениях с Казахстаном
Путин заявил о союзнических отношениях с Казахстаном - РИА Новости, 05.06.2024
Путин заявил о союзнических отношениях с Казахстаном
Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Казахстана очень близкие союзнические отношения. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:04
2024-06-05T22:04
2024-06-05T22:04
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россия
казахстан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Казахстана очень близкие союзнические отношения. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "У нас очень близкие, не просто близкие, а союзнические, стратегические отношения, что касается России и Казахстана, это можно говорить в полном смысле этого слова", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908374159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, казахстан, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин заявил о союзнических отношениях с Казахстаном
Путин заявил, что у России и Казахстана очень близкие союзнические отношения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Казахстана очень близкие союзнические отношения.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
«
"У нас очень близкие, не просто близкие, а союзнические, стратегические отношения, что касается России и Казахстана, это можно говорить в полном смысле этого слова", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.