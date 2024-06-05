https://ria.ru/20240605/putin-1950820855.html

Санкции, безусловно, мешают России, заявил Путин

Санкции, безусловно, мешают России, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Санкции, безусловно, мешают России, заявил Путин

Санкции, введённые против РФ, безусловно, мешают, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:03

2024-06-05T22:03

2024-06-05T22:47

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Санкции, введённые против РФ, безусловно, мешают, заявил президент России Владимир Путин."Они (санкции - ред.), конечно, мешают, это безусловно", - сказал он на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.Путин отметил, что санкций против России 16-17 тысяч, и нет другой страны в мире, против которой их было бы введено такое количество."Проблемы, конечно, создаются, мы их видим, но, как это ни странно, может быть, и для нас самих, мы их преодолеваем. То, что мы раньше в большом количестве закупали, когда мы столкнулись с тем, что нам нельзя закупать, приходится включать мозги, приходится обращаться к нашим не только производителям, но и нашим разработчикам", - сказал Путин."Ничего критичного из того, что происходит по преодолению этих санкций, у нас не возникает, слава богу, и, надеюсь, не возникнет", - заявил он на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/sanktsii-1950761632.html

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россия, экономика, владимир путин