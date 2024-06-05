https://ria.ru/20240605/putin-1950820366.html
Путин надеется на встречу с новым президентом Ирана
Путин надеется на встречу с новым президентом Ирана - РИА Новости, 05.06.2024
Путин надеется на встречу с новым президентом Ирана
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на встречу с новым президентом Ирана. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:59
2024-06-05T21:59
2024-06-05T21:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на встречу с новым президентом Ирана. "Мы ждем, когда пройдут выборы иранского президента. Я надеюсь на встречу с новым президентом Ирана вот на площадках международных мероприятий - это и ШОС и БРИКС. Уверен, что мы найдем общий язык и будем работать над реализацией всех планов, которые были намечены ушедшем из жизни президентом Раиси", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.
https://ria.ru/20240605/putin-1950813789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иран, россия, владимир путин, шос, брикс
ПМЭФ-2024, Иран, Россия, Владимир Путин, ШОС, БРИКС
Путин надеется на встречу с новым президентом Ирана
Путин заявил, что надеется на встречу с новым президентом Ирана