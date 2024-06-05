https://ria.ru/20240605/putin-1950820366.html

Путин надеется на встречу с новым президентом Ирана

Путин надеется на встречу с новым президентом Ирана - РИА Новости, 05.06.2024

Путин надеется на встречу с новым президентом Ирана

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на встречу с новым президентом Ирана. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:59

2024-06-05T21:59

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иран

россия

владимир путин

шос

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на встречу с новым президентом Ирана. "Мы ждем, когда пройдут выборы иранского президента. Я надеюсь на встречу с новым президентом Ирана вот на площадках международных мероприятий - это и ШОС и БРИКС. Уверен, что мы найдем общий язык и будем работать над реализацией всех планов, которые были намечены ушедшем из жизни президентом Раиси", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.

https://ria.ru/20240605/putin-1950813789.html

иран

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, россия, владимир путин, шос, брикс