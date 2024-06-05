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Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
21:53 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950819364.html
Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил Путин
Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил Путин
Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:53
2024-06-05T21:53
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Везде, где пытаются работать наши журналисты, везде им чинят препятствия. Ну просто везде, значит, запугивают их сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт, чего только не делают", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил Путин

Путин: российским журналистам везде на Западе чинят препятствия

© Depositphotos.com / macorЖурналисты за работой
Журналисты за работой - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Depositphotos.com / macor
Журналисты за работой . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
«
"Везде, где пытаются работать наши журналисты, везде им чинят препятствия. Ну просто везде, значит, запугивают их сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт, чего только не делают", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияВладимир Путин
 
 
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