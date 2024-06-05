https://ria.ru/20240605/putin-1950818234.html

Отношения России и Китая основаны на глубинных интересах, заявил Путин

Отношения России и Китая основаны на глубинных интересах, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Отношения России и Китая основаны на глубинных интересах, заявил Путин

Отношения России и КНР не носят ситуативный характер, они основаны на глубинных интересах; Китай остается основным экономическим партнером России, заявил... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:49

2024-06-05T21:49

2024-06-05T22:04

пмэф-2024

россия

китай

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_60bebdc7d679b951bb39c0c8aad2ebe1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Отношения России и КНР не носят ситуативный характер, они основаны на глубинных интересах; Китай остается основным экономическим партнером России, заявил президент России Владимир Путин."Что касается двусторонних отношений (РФ и КНР - ред.), хочу обратить внимание, что они не носят ситуативного характера, они основаны на таких глубинных, взаимных интересах", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ."Ведь на протяжении 15 лет Китай является нашим основным торгово-экономическим партнером. Мы начали складывать наши отношения и довели их до сегодняшнего уровня не в связи с какими-то конъюнктурными политическими событиями текущего дня, а задолго до этого, основываясь на взаимных интересах", - добавил президент России.Он отметил, что Россия и КНР действовали "очень аккуратно, спокойно, поэтапно". "И надо сказать, что у нас практически все получается", - сказал Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/partner-1950817817.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, владимир путин, политика