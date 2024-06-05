Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Китая основаны на глубинных интересах, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
21:49 05.06.2024 (обновлено: 22:04 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950818234.html
Отношения России и Китая основаны на глубинных интересах, заявил Путин
Отношения России и Китая основаны на глубинных интересах, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Отношения России и Китая основаны на глубинных интересах, заявил Путин
Отношения России и КНР не носят ситуативный характер, они основаны на глубинных интересах; Китай остается основным экономическим партнером России, заявил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:49
2024-06-05T22:04
пмэф-2024
россия
китай
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_60bebdc7d679b951bb39c0c8aad2ebe1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Отношения России и КНР не носят ситуативный характер, они основаны на глубинных интересах; Китай остается основным экономическим партнером России, заявил президент России Владимир Путин."Что касается двусторонних отношений (РФ и КНР - ред.), хочу обратить внимание, что они не носят ситуативного характера, они основаны на таких глубинных, взаимных интересах", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ."Ведь на протяжении 15 лет Китай является нашим основным торгово-экономическим партнером. Мы начали складывать наши отношения и довели их до сегодняшнего уровня не в связи с какими-то конъюнктурными политическими событиями текущего дня, а задолго до этого, основываясь на взаимных интересах", - добавил президент России.Он отметил, что Россия и КНР действовали "очень аккуратно, спокойно, поэтапно". "И надо сказать, что у нас практически все получается", - сказал Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/partner-1950817817.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_bcca48ef98c1798ed53fd747319595bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, владимир путин, политика
ПМЭФ-2024, Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
Отношения России и Китая основаны на глубинных интересах, заявил Путин

Путин заявил, что отношения России и Китая не носят ситуативного характера

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Отношения России и КНР не носят ситуативный характер, они основаны на глубинных интересах; Китай остается основным экономическим партнером России, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается двусторонних отношений (РФ и КНР - ред.), хочу обратить внимание, что они не носят ситуативного характера, они основаны на таких глубинных, взаимных интересах", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
«
"Ведь на протяжении 15 лет Китай является нашим основным торгово-экономическим партнером. Мы начали складывать наши отношения и довели их до сегодняшнего уровня не в связи с какими-то конъюнктурными политическими событиями текущего дня, а задолго до этого, основываясь на взаимных интересах", - добавил президент России.
Он отметил, что Россия и КНР действовали "очень аккуратно, спокойно, поэтапно". "И надо сказать, что у нас практически все получается", - сказал Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Путин назвал Китай основным экономическим партнером России
Вчера, 21:46
 
ПМЭФ-2024РоссияКитайВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала