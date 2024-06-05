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Путин оценил влияние немецкой экономики на Европу - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:45 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950816795.html
Путин оценил влияние немецкой экономики на Европу
Путин оценил влияние немецкой экономики на Европу - РИА Новости, 05.06.2024
Путин оценил влияние немецкой экономики на Европу
Президент России Владимир Путин заявил, что если экономика Германии будет падать все сильнее, то это скажется на остальных странах ЕС и "затрясет" всю Европу. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:45
2024-06-05T21:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если экономика Германии будет падать все сильнее, то это скажется на остальных странах ЕС и "затрясет" всю Европу. "Если немецкая (экономика - ред.) будет опускаться ниже - всю Европу затрясет", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. Экономика Германии крупнейшая в Европе, если она будет болеть, то это затронет и остальные страны Европейского союза, добавил Путин."Германская экономика, все это хорошо знают, не в обиду никаким другим европейцам, но она локомотив европейской экономики. Она будет чихать и кашлять, и все другие страны заболеют гриппом", - заявил Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
https://ria.ru/20240605/putin-1950815565.html
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ПМЭФ-2024, Цены на нефть, Европа, Германия, Владимир Путин, Евросоюз, Россия
Путин оценил влияние немецкой экономики на Европу

Путин: если немецкая экономика опустится ниже, "затрясет" всю Европу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если экономика Германии будет падать все сильнее, то это скажется на остальных странах ЕС и "затрясет" всю Европу.
«
"Если немецкая (экономика - ред.) будет опускаться ниже - всю Европу затрясет", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
Экономика Германии крупнейшая в Европе, если она будет болеть, то это затронет и остальные страны Европейского союза, добавил Путин.
«
"Германская экономика, все это хорошо знают, не в обиду никаким другим европейцам, но она локомотив европейской экономики. Она будет чихать и кашлять, и все другие страны заболеют гриппом", - заявил Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
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Вчера, 21:38
 
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