https://ria.ru/20240605/putin-1950815785.html
Запад мешает расследованию гибели журналистов на Украине, заявил Путин
Запад мешает расследованию гибели журналистов на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Запад мешает расследованию гибели журналистов на Украине, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что России со стороны Запада не дают расследовать гибель российских журналистов на Украине. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:39
2024-06-05T21:39
2024-06-05T21:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что России со стороны Запада не дают расследовать гибель российских журналистов на Украине. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Как минимум 30 человек погибло, наших журналистов. И никто не дает нам возможность расследовать то, что с ними произошло", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Запад мешает расследованию гибели журналистов на Украине, заявил Путин
Путин: Запад не дает расследовать гибель российских журналистов на Украине