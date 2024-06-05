https://ria.ru/20240605/putin-1950815565.html

Путин прокомментировал решение Германии поставлять ракеты Украине

Путин прокомментировал решение Германии поставлять ракеты Украине - РИА Новости, 05.06.2024

Путин прокомментировал решение Германии поставлять ракеты Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет окончательно разрушает российско-германские отношения. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:38

2024-06-05T21:38

2024-06-05T21:38

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россия

владимир путин

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украина

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политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет окончательно разрушает российско-германские отношения. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Когда на украинской земле появились первые немецкие танки немецкого производства, это уже произвело такой моральный, этический шок в России. Потому что отношение к Федеративной Республике в российском обществе всегда было очень хорошим. Теперь, когда говорят, что сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российские-германские отношения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, киев, украина, германия, политика