Путин прокомментировал решение Германии поставлять ракеты Украине
Путин: поставка Киеву ракет окончательно разрушат российско-германские отношения
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет окончательно разрушает российско-германские отношения.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
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"Когда на украинской земле появились первые немецкие танки немецкого производства, это уже произвело такой моральный, этический шок в России. Потому что отношение к Федеративной Республике в российском обществе всегда было очень хорошим. Теперь, когда говорят, что сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российские-германские отношения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.