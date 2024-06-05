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Путин прокомментировал решение Германии поставлять ракеты Украине - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:38 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950815565.html
Путин прокомментировал решение Германии поставлять ракеты Украине
Путин прокомментировал решение Германии поставлять ракеты Украине - РИА Новости, 05.06.2024
Путин прокомментировал решение Германии поставлять ракеты Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет окончательно разрушает российско-германские отношения. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:38
2024-06-05T21:38
пмэф-2024
россия
владимир путин
киев
украина
германия
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет окончательно разрушает российско-германские отношения. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Когда на украинской земле появились первые немецкие танки немецкого производства, это уже произвело такой моральный, этический шок в России. Потому что отношение к Федеративной Республике в российском обществе всегда было очень хорошим. Теперь, когда говорят, что сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российские-германские отношения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Киев, Украина, Германия, Политика
Путин прокомментировал решение Германии поставлять ракеты Украине

Путин: поставка Киеву ракет окончательно разрушат российско-германские отношения

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет окончательно разрушает российско-германские отношения.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
«
"Когда на украинской земле появились первые немецкие танки немецкого производства, это уже произвело такой моральный, этический шок в России. Потому что отношение к Федеративной Республике в российском обществе всегда было очень хорошим. Теперь, когда говорят, что сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российские-германские отношения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинКиевУкраинаГерманияПолитика
 
 
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