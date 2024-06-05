https://ria.ru/20240605/putin-1950815337.html

Путин оценил число мобилизованных в ВСУ за месяц

Путин оценил число мобилизованных в ВСУ за месяц - РИА Новости, 05.06.2024

Путин оценил число мобилизованных в ВСУ за месяц

Около 50 тысяч бойцов набрал Киев в ходе мобилизации в прошлом месяце, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:38

2024-06-05T21:38

2024-06-05T21:43

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Около 50 тысяч бойцов набрал Киев в ходе мобилизации в прошлом месяце, заявил президент России Владимир Путин. "В прошлом, позапрошлом месяце где-то 50-55 тысяч, по нашим данным, они набрали", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Он уточнил, что мобилизация на Украине идет насильственно и ненасильственно, но в основном сейчас насильственно хватают людей на улицах, так как желающих воевать немного.

https://ria.ru/20240402/mobilizatsiya-1937410584.html

киев

россия

украина

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2024

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киев, россия, украина, владимир путин