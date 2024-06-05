https://ria.ru/20240605/putin-1950814283.html

Желающих воевать на Украине немного, заявил Путин

Желающих воевать на Украине немного, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Желающих воевать на Украине немного, заявил Путин

Украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, желающих воевать там немного, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:32

2024-06-05T21:32

2024-06-05T21:50

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украина

владимир путин

россия

мобилизация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, желающих воевать там немного, заявил президент России Владимир Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран."То, что сейчас проводится (на Украине - ред.) - вот эта тотальная мобилизация - не решает проблем. Потому что, по нашим данным из разных источников, мы получаем где-то примерно 30 тысяч они мобилизуют. Ну, насильственно-ненасильственно, сейчас насильственно, конечно, хватают на улицах, желающих там воевать немного", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950812743.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир путин, россия, мобилизация