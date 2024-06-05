Желающих воевать на Украине немного, заявил Путин
Путин заявил, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах
© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, желающих воевать там немного, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран.
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"То, что сейчас проводится (на Украине - ред.) - вот эта тотальная мобилизация - не решает проблем. Потому что, по нашим данным из разных источников, мы получаем где-то примерно 30 тысяч они мобилизуют. Ну, насильственно-ненасильственно, сейчас насильственно, конечно, хватают на улицах, желающих там воевать немного", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.