https://ria.ru/20240605/putin-1950814058.html

Путин прокомментировал смерть журналиста из США Лиры на Украине

Путин прокомментировал смерть журналиста из США Лиры на Украине - РИА Новости, 05.06.2024

Путин прокомментировал смерть журналиста из США Лиры на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим замучил журналиста из США Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:31

2024-06-05T21:31

2024-06-05T21:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим замучил журналиста из США Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Если говорить о том, что происходит на Украине: там в тюрьме, в застенках киевского режима был замучен американский журналист. США даже не ставят вопрос о расследовании того, что же с ним случилось. Американский гражданин, журналист, его захватили на границе, притащили в тюрьму, и он погиб, его замучили просто - в прямом смысле этого слова", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950788445.html

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