https://ria.ru/20240605/putin-1950813789.html

Путин рассказал, как развиваются отношения России и Ирана

Путин рассказал, как развиваются отношения России и Ирана - РИА Новости, 05.06.2024

Путин рассказал, как развиваются отношения России и Ирана

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошо по многим направлениям. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:29

2024-06-05T21:29

2024-06-05T22:00

пмэф-2024

россия

иран

владимир путин

крушение вертолета президента ирана

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошо по многим направлениям.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Развиваются хорошо отношения между Россией и Ираном, причем по очень многим направлениям", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950820366.html

россия

иран

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран, владимир путин, крушение вертолета президента ирана