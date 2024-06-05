https://ria.ru/20240605/putin-1950813789.html
Путин рассказал, как развиваются отношения России и Ирана
Путин рассказал, как развиваются отношения России и Ирана - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал, как развиваются отношения России и Ирана
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошо по многим направлениям. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:29
2024-06-05T21:29
2024-06-05T22:00
пмэф-2024
россия
иран
владимир путин
крушение вертолета президента ирана
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошо по многим направлениям.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Развиваются хорошо отношения между Россией и Ираном, причем по очень многим направлениям", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950820366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, владимир путин, крушение вертолета президента ирана
ПМЭФ-2024, Россия, Иран, Владимир Путин, Крушение вертолета президента Ирана
Путин рассказал, как развиваются отношения России и Ирана
Путин: отношения России и Ирана развиваются хорошо по многим направлением