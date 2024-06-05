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Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину, заявил Путин
Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину, заявил Путин
Россия продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:27
2024-06-05T21:27
2024-06-05T21:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Мы продолжаем поставлять газ в Европу через территорию Украины. Мы же поставляем. Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла - вентиль завинтила, просто закрыла и все. Хотя оснований никаких нет. Оставила только одну трубопроводную систему. Ну ладно. Из нее газ в Европу то идет. Европейский потребитель получает этот газ", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Также президент отметил, что российский газ европейские потребители также получают по турецкому потоку. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, европа, россия, украина, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Цены на нефть, Европа, Россия, Украина, Владимир Путин
Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину, заявил Путин
Путин: Россия продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины