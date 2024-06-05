https://ria.ru/20240605/putin-1950812624.html

Путин оценил количество пленных у ВСУ и в России

Путин оценил количество пленных у ВСУ и в России - РИА Новости, 06.06.2024

Путин оценил количество пленных у ВСУ и в России

Президент России Владимир Путин сообщил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России - 6465 украинских солдат. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-05T21:24

2024-06-05T21:24

2024-06-06T07:11

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России - 6465 украинских солдат. "Я могу вам точно назвать цифры, которые удерживаются обеими сторонами, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне - 1348 человек… Украинских солдат у нас - 6465", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.

россия

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2024

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в мире, россия, украина, владимир путин