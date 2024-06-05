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Путин оценил количество пленных у ВСУ и в России
Путин оценил количество пленных у ВСУ и в России - РИА Новости, 06.06.2024
Путин оценил количество пленных у ВСУ и в России
Президент России Владимир Путин сообщил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России - 6465 украинских солдат. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-05T21:24
2024-06-05T21:24
2024-06-06T07:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России - 6465 украинских солдат. "Я могу вам точно назвать цифры, которые удерживаются обеими сторонами, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне - 1348 человек… Украинских солдат у нас - 6465", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
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в мире, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин оценил количество пленных у ВСУ и в России
В плену ВСУ находятся 1348 российских солдат и офицеров, в РФ - 6465 украинских