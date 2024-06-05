https://ria.ru/20240605/putin-1950812220.html

Путин назвал проект транспортного коридора "Север-Юг" выгодным

Путин назвал проект транспортного коридора "Север-Юг" выгодным - РИА Новости, 05.06.2024

Путин назвал проект транспортного коридора "Север-Юг" выгодным

Проект транспортного коридора "Север-Юг" обещает быть очень выгодным, вложения в него надежны, его прибыльность будет гарантирована, заявил президент России... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:20

2024-06-05T21:20

2024-06-05T21:21

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Проект транспортного коридора "Север-Юг" обещает быть очень выгодным, вложения в него надежны, его прибыльность будет гарантирована, заявил президент России Владимир Путин. "Поскольку он обещает быть очень выгодным, то есть и заявившие свой интерес к этому проекту иностранные инвесторы, внерегиональные, страны, находящиеся рядом, в том числе и суверенные арабские фонды. Понятно, потому что суверенные фонды всегда ищут надежные вложения. Это одно из надежных вложений, потому что его прибыльность будет обеспечена, гарантирована", - заявил Путин в среду на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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экономика, россия, владимир путин