Путин назвал проект транспортного коридора "Север-Юг" выгодным
Путин: проект транспортного коридора "Север-Юг" обещает быть очень выгодным
© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Проект транспортного коридора "Север-Юг" обещает быть очень выгодным, вложения в него надежны, его прибыльность будет гарантирована, заявил президент России Владимир Путин.
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"Поскольку он обещает быть очень выгодным, то есть и заявившие свой интерес к этому проекту иностранные инвесторы, внерегиональные, страны, находящиеся рядом, в том числе и суверенные арабские фонды. Понятно, потому что суверенные фонды всегда ищут надежные вложения. Это одно из надежных вложений, потому что его прибыльность будет обеспечена, гарантирована", - заявил Путин в среду на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.