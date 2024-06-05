https://ria.ru/20240605/putin-1950812018.html

Путин рассказал, сколько времени потребуется на избавление от Зеленского

Путин рассказал, сколько времени потребуется на избавление от Зеленского - РИА Новости, 06.06.2024

Путин рассказал, сколько времени потребуется на избавление от Зеленского

Администрация США заставит руководство Украины, в частности Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся, на... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-05T21:18

2024-06-05T21:18

2024-06-06T05:44

пмэф-2024

владимир путин

украина

сша

россия

владимир зеленский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Администрация США заставит руководство Украины, в частности Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся, на это может потребоваться год, сказал президент России Владимир Путин."Я думаю, что администрация Штатов заставит принять руководство Украины эти решения – понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся… Чтобы все это сделать, мне кажется, нужен год", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950810789.html

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сша

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владимир путин, украина, сша, россия, владимир зеленский