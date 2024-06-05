https://ria.ru/20240605/putin-1950812018.html
Путин рассказал, сколько времени потребуется на избавление от Зеленского
Путин рассказал, сколько времени потребуется на избавление от Зеленского - РИА Новости, 06.06.2024
Путин рассказал, сколько времени потребуется на избавление от Зеленского
Администрация США заставит руководство Украины, в частности Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся, на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-05T21:18
2024-06-05T21:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Администрация США заставит руководство Украины, в частности Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся, на это может потребоваться год, сказал президент России Владимир Путин."Я думаю, что администрация Штатов заставит принять руководство Украины эти решения – понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся… Чтобы все это сделать, мне кажется, нужен год", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950810789.html
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владимир путин, украина, сша, россия, владимир зеленский
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский
Путин рассказал, сколько времени потребуется на избавление от Зеленского
Путин: на избавление от Зеленского может потребоваться год