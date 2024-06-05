https://ria.ru/20240605/putin-1950811545.html

Путин оценил отношения России и Азербайджана

Путин оценил отношения России и Азербайджана - РИА Новости, 05.06.2024

Путин оценил отношения России и Азербайджана

Отношения России и Азербайджана развиваются успешно, надежно, очень прагматично, чувствуется настрой руководства Азербайджана на строительство... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:17

2024-06-05T21:17

2024-06-05T21:42

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана развиваются успешно, надежно, очень прагматично, чувствуется настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей на основе взаимного интереса, заявил президент РФ Владимир Путин."Отношения у нас (России и Азербайджана - ред.) развиваются успешно, надежно, очень прагматично. Мы чувствуем настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей именно на основе взаимного интереса и, я бы сказал, в определенное степени на симпатии друг к другу", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950809439.html

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, азербайджан, владимир путин