https://ria.ru/20240605/putin-1950811545.html
Путин оценил отношения России и Азербайджана
Путин оценил отношения России и Азербайджана - РИА Новости, 05.06.2024
Путин оценил отношения России и Азербайджана
Отношения России и Азербайджана развиваются успешно, надежно, очень прагматично, чувствуется настрой руководства Азербайджана на строительство... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:17
2024-06-05T21:17
2024-06-05T21:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана развиваются успешно, надежно, очень прагматично, чувствуется настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей на основе взаимного интереса, заявил президент РФ Владимир Путин."Отношения у нас (России и Азербайджана - ред.) развиваются успешно, надежно, очень прагматично. Мы чувствуем настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей именно на основе взаимного интереса и, я бы сказал, в определенное степени на симпатии друг к другу", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950809439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Азербайджан, Владимир Путин
Путин оценил отношения России и Азербайджана
Путин: отношения России и Азербайджана развиваются успешно, надежно, прагматично
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана развиваются успешно, надежно, очень прагматично, чувствуется настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей на основе взаимного интереса, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Отношения у нас (России и Азербайджана - ред.) развиваются успешно, надежно, очень прагматично. Мы чувствуем настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей именно на основе взаимного интереса и, я бы сказал, в определенное степени на симпатии друг к другу", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.