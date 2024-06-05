https://ria.ru/20240605/putin-1950810886.html
Французская экономика находится на грани рецессии, заявил Путин
Французская экономика находится на грани рецессии, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Французская экономика находится на грани рецессии, заявил Путин
Французская экономика балансирует на грани рецессии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:13
2024-06-05T21:13
2024-06-05T21:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Французская экономика балансирует на грани рецессии, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Экономика Франции, она же сейчас тоже балансирует на грани рецессии, это же всем хорошо известно", - сказал президент РФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950812844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, франция, россия, экономика
Владимир Путин, Франция, ПМЭФ-2024, Россия, Экономика
Французская экономика находится на грани рецессии, заявил Путин
Путин заявил, что французская экономика балансирует на грани рецессии