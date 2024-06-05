https://ria.ru/20240605/putin-1950810789.html

Потери России в конфликте в разы меньше, чем потери Украины, заявил Путин

Потери России в конфликте в разы меньше, чем потери Украины, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024

Потери России в конфликте в разы меньше, чем потери Украины, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что потери РФ на Украине в разы меньше, чем потери Киева. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-05T21:13

2024-06-05T21:13

2024-06-06T07:11

россия

украина

специальная военная операция на украине

владимир путин

киев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что потери РФ на Украине в разы меньше, чем потери Киева."Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ."Об этом, как правило, вообще никто не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.Соотношение безвозвратных потерь военных сил на СВО России и Украины составляет примерно один к пяти, заявил президент РФ Владимир Путин."Примерно если говорить о безвозвратных потерях, то и соотношение такое: один примерно к пяти… Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя", - сказал Путин."По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно", - добавил Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950811125.html

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Путин ответил на вопрос о потерях России и Украины в СВО ПУТИН: ПОТЕРИ РФ НА УКРАИНЕ В РАЗЫ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПОТЕРИ КИЕВА 2024-06-05T21:13 true PT2M18S

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россия, украина, владимир путин, киев