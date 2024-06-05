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Потери России в конфликте в разы меньше, чем потери Украины, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 05.06.2024 (обновлено: 07:11 06.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950810789.html
Потери России в конфликте в разы меньше, чем потери Украины, заявил Путин
Потери России в конфликте в разы меньше, чем потери Украины, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024
Потери России в конфликте в разы меньше, чем потери Украины, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что потери РФ на Украине в разы меньше, чем потери Киева. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-05T21:13
2024-06-06T07:11
россия
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
киев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что потери РФ на Украине в разы меньше, чем потери Киева."Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ."Об этом, как правило, вообще никто не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.Соотношение безвозвратных потерь военных сил на СВО России и Украины составляет примерно один к пяти, заявил президент РФ Владимир Путин.&quot;Примерно если говорить о безвозвратных потерях, то и соотношение такое: один примерно к пяти… Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя&quot;, - сказал Путин."По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно", - добавил Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950811125.html
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Путин ответил на вопрос о потерях России и Украины в СВО
ПУТИН: ПОТЕРИ РФ НА УКРАИНЕ В РАЗЫ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПОТЕРИ КИЕВА
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россия, украина, владимир путин, киев
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Киев
Потери России в конфликте в разы меньше, чем потери Украины, заявил Путин

Путин заявил о соотношении безвозвратных потерь России и Украины один к пяти

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что потери РФ на Украине в разы меньше, чем потери Киева.
«
"Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
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Вчера, 21:15
«
"Об этом, как правило, вообще никто не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
Соотношение безвозвратных потерь военных сил на СВО России и Украины составляет примерно один к пяти, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Примерно если говорить о безвозвратных потерях, то и соотношение такое: один примерно к пяти… Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя", - сказал Путин.

"По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно", - добавил Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинКиев
 
 
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