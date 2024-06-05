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Путин ответил на вопрос, будут ли перемены в отношении Украины при Трампе
Путин ответил на вопрос, будут ли перемены в отношении Украины при Трампе - РИА Новости, 05.06.2024
Путин ответил на вопрос, будут ли перемены в отношении Украины при Трампе
Президент России Владимир Путин, заявил, что трудно сказать о том, будут ли перемены в политике США по отношению к Киеву, если в президентских выборах победит... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:10
2024-06-05T21:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, заявил, что трудно сказать о том, будут ли перемены в политике США по отношению к Киеву, если в президентских выборах победит Дональд Трамп. "Трудно сказать, я не могу сделать однозначного вывода, изменится что-то или нет", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина
Путин ответил на вопрос, будут ли перемены в отношении Украины при Трампе
Путин: трудно сказать, будут ли перемены в отношениях США и Украины при Трампе