https://ria.ru/20240605/putin-1950810201.html

Путин ответил на вопрос, будут ли перемены в отношении Украины при Трампе

Путин ответил на вопрос, будут ли перемены в отношении Украины при Трампе - РИА Новости, 05.06.2024

Путин ответил на вопрос, будут ли перемены в отношении Украины при Трампе

Президент России Владимир Путин, заявил, что трудно сказать о том, будут ли перемены в политике США по отношению к Киеву, если в президентских выборах победит... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:10

2024-06-05T21:10

2024-06-05T21:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, заявил, что трудно сказать о том, будут ли перемены в политике США по отношению к Киеву, если в президентских выборах победит Дональд Трамп. "Трудно сказать, я не могу сделать однозначного вывода, изменится что-то или нет", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950808312.html

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сша

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россия, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, украина