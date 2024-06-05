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Путин раскрыл, кому выгодна зависимость Германии в оборонной сфере - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:08 05.06.2024 (обновлено: 21:17 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950809812.html
Путин раскрыл, кому выгодна зависимость Германии в оборонной сфере
Путин раскрыл, кому выгодна зависимость Германии в оборонной сфере - РИА Новости, 05.06.2024
Путин раскрыл, кому выгодна зависимость Германии в оборонной сфере
Германия зависима в областях информационной политики и обороны, конечное заинтересованное лицо находится "за океаном", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:08
2024-06-05T21:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Германия зависима в областях информационной политики и обороны, конечное заинтересованное лицо находится "за океаном", заявил президент РФ Владимир Путин."Я понимаю зависимость Федеративной Республики (Германия - ред.) в области обороны, в области безопасности в целом, я понимаю зависимость в области политики, информационной политики, потому что там куда не ткни, в какое-нибудь крупное издание… но конечный бенефициар "за океаном"", - сказал Путин на встрече с руководителями вещих мировых информационных агентств.
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950746715.html
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в мире, германия, сша
В мире, Германия, США, ПМЭФ-2024
Путин раскрыл, кому выгодна зависимость Германии в оборонной сфере

Путин: партнеры за океаном — бенефициары зависимости ФРГ в оборонной сфере

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Германия зависима в областях информационной политики и обороны, конечное заинтересованное лицо находится "за океаном", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я понимаю зависимость Федеративной Республики (Германия - ред.) в области обороны, в области безопасности в целом, я понимаю зависимость в области политики, информационной политики, потому что там куда не ткни, в какое-нибудь крупное издание… но конечный бенефициар "за океаном"", - сказал Путин на встрече с руководителями вещих мировых информационных агентств.
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