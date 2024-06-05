https://ria.ru/20240605/putin-1950809599.html
Путин объяснил, почему Россия признала независимость ДНР и ЛНР
Путин объяснил, почему Россия признала независимость ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.06.2024
Путин объяснил, почему Россия признала независимость ДНР и ЛНР
Россия признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, она могла это сделать с точки зрения международного права, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:07
2024-06-05T21:07
2024-06-05T21:43
пмэф-2024
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950805326_75:0:2530:1381_1920x0_80_0_0_a8ab1f4738296c1498540bf392101f36.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Россия признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, она могла это сделать с точки зрения международного права, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы признали независимость этих самопровозглашенных республик (ЛНР и ДНР - ред.). Мы могли это сделать или нет, с точки зрения международного права? Как говорит статья первая Устава ООН, могли. Это право нации на самоопределение", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240511/referendumy-1944733204.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950805326_595:0:2436:1381_1920x0_80_0_0_1e95cec3b62c578db89d2fb4f08fdf5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Путин объяснил, почему Россия признала независимость ДНР и ЛНР
Путин: Россия признала ДНР и ЛНР, это соответствует международному праву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Россия признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, она могла это сделать с точки зрения международного права, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы признали независимость этих самопровозглашенных республик (ЛНР и ДНР - ред.). Мы могли это сделать или нет, с точки зрения международного права? Как говорит статья первая Устава ООН, могли. Это право нации на самоопределение", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.