https://ria.ru/20240605/putin-1950809599.html

Путин объяснил, почему Россия признала независимость ДНР и ЛНР

Путин объяснил, почему Россия признала независимость ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.06.2024

Путин объяснил, почему Россия признала независимость ДНР и ЛНР

Россия признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, она могла это сделать с точки зрения международного права, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:07

2024-06-05T21:07

2024-06-05T21:43

пмэф-2024

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Россия признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, она могла это сделать с точки зрения международного права, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы признали независимость этих самопровозглашенных республик (ЛНР и ДНР - ред.). Мы могли это сделать или нет, с точки зрения международного права? Как говорит статья первая Устава ООН, могли. Это право нации на самоопределение", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240511/referendumy-1944733204.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин