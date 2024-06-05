https://ria.ru/20240605/putin-1950809335.html

Путин указал на отсутствие возмущения в ФРГ из-за взрыва "Северных потоков"

Путин указал на отсутствие возмущения в ФРГ из-за взрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 05.06.2024

Путин указал на отсутствие возмущения в ФРГ из-за взрыва "Северных потоков"

Никто в Германии не возмущается из-за взрывов "Северных потоков" - "как будто так и надо", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:05

2024-06-05T21:05

2024-06-05T21:18

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северный поток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Никто в Германии не возмущается из-за взрывов "Северных потоков" - "как будто так и надо", заявил президент России Владимир Путин."Взорвали эти трубопроводы несчастные по дну Балтийского моря, никто (в Германии - ред.) даже не возмущается, как будто так и надо", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/germaniya-1950746715.html

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в мире, германия, северный поток, северный поток — 2