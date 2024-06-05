https://ria.ru/20240605/putin-1950808869.html
Проект транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован, заявил Путин
Проект транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Проект транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован, заявил Путин
Проект транспортного коридора "Север - Юг" несомненно будет реализован, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:05
2024-06-05T21:05
2024-06-05T21:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Проект транспортного коридора "Север - Юг" несомненно будет реализован, заявил президент России Владимир Путин."Самое главное в том, что все настроены на реализацию. Мы создали уже, фактически, дирекцию, у нас ВТБ этим занимается активно. У меня сомнений нет, что мы реализуем. Вопрос, конечно, в сроках, в стоимости, но они в целом уже практически доработаны", - заявил Путин в среду на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия, ПМЭФ-2024
Проект транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован, заявил Путин
Путин: проект транспортного коридора "Север-Юг", без сомнений, будет реализован
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Проект транспортного коридора "Север - Юг" несомненно будет реализован, заявил президент России Владимир Путин.
"Самое главное в том, что все настроены на реализацию. Мы создали уже, фактически, дирекцию, у нас ВТБ этим занимается активно. У меня сомнений нет, что мы реализуем. Вопрос, конечно, в сроках, в стоимости, но они в целом уже практически доработаны", - заявил Путин в среду на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.