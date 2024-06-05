https://ria.ru/20240605/putin-1950808869.html

Проект транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован, заявил Путин

Проект транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Проект транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован, заявил Путин

Проект транспортного коридора "Север - Юг" несомненно будет реализован, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:05

2024-06-05T21:05

2024-06-05T21:40

владимир путин

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Проект транспортного коридора "Север - Юг" несомненно будет реализован, заявил президент России Владимир Путин."Самое главное в том, что все настроены на реализацию. Мы создали уже, фактически, дирекцию, у нас ВТБ этим занимается активно. У меня сомнений нет, что мы реализуем. Вопрос, конечно, в сроках, в стоимости, но они в целом уже практически доработаны", - заявил Путин в среду на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

https://ria.ru/20240605/putin-1950812220.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия