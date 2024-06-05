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Проект транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:05 05.06.2024 (обновлено: 21:40 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950808869.html
Проект транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован, заявил Путин
Проект транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Проект транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован, заявил Путин
Проект транспортного коридора "Север - Юг" несомненно будет реализован, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:05
2024-06-05T21:40
владимир путин
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Проект транспортного коридора "Север - Юг" несомненно будет реализован, заявил президент России Владимир Путин."Самое главное в том, что все настроены на реализацию. Мы создали уже, фактически, дирекцию, у нас ВТБ этим занимается активно. У меня сомнений нет, что мы реализуем. Вопрос, конечно, в сроках, в стоимости, но они в целом уже практически доработаны", - заявил Путин в среду на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
https://ria.ru/20240605/putin-1950812220.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия, ПМЭФ-2024
Проект транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован, заявил Путин

Путин: проект транспортного коридора "Север-Юг", без сомнений, будет реализован

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкКонтейнерный терминал порта Оля Астраханской области
Контейнерный терминал порта Оля Астраханской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Контейнерный терминал порта Оля Астраханской области . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Проект транспортного коридора "Север - Юг" несомненно будет реализован, заявил президент России Владимир Путин.
"Самое главное в том, что все настроены на реализацию. Мы создали уже, фактически, дирекцию, у нас ВТБ этим занимается активно. У меня сомнений нет, что мы реализуем. Вопрос, конечно, в сроках, в стоимости, но они в целом уже практически доработаны", - заявил Путин в среду на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Путин назвал проект транспортного коридора "Север-Юг" выгодным
Вчера, 21:20
 
ПМЭФ-2024Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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