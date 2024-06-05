https://ria.ru/20240605/putin-1950808312.html

Войну на Украине начала не Россия, напомнил Путин

Войну на Украине начала не Россия, напомнил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Войну на Украине начала не Россия, напомнил Путин

Война на Украине началась после госпереворота в 2014 году, а не из-за России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:03

2024-06-05T21:03

2024-06-05T23:27

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Война на Украине началась после госпереворота в 2014 году, а не из-за России, заявил президент РФ Владимир Путин."Не мы начали эту войну, война началась в 2014 году после госпереворота и попытки задавить тех, кто не согласен с госпереворотом, с помощью пушек", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

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украина

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Наталья Макарова

россия, украина, европа, владимир путин