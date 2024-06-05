https://ria.ru/20240605/putin-1950808312.html
Войну на Украине начала не Россия, напомнил Путин
Войну на Украине начала не Россия, напомнил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Войну на Украине начала не Россия, напомнил Путин
Война на Украине началась после госпереворота в 2014 году, а не из-за России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:03
2024-06-05T21:03
2024-06-05T23:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Война на Украине началась после госпереворота в 2014 году, а не из-за России, заявил президент РФ Владимир Путин."Не мы начали эту войну, война началась в 2014 году после госпереворота и попытки задавить тех, кто не согласен с госпереворотом, с помощью пушек", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, европа, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин
Войну на Украине начала не Россия, напомнил Путин
Путин напомнил, что война на Украине началась после госпереворота в 2014 году