https://ria.ru/20240605/putin-1950806314.html
Россию "водили за нос" с подписанием минских соглашений, заявил Путин
Россию "водили за нос" с подписанием минских соглашений, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Россию "водили за нос" с подписанием минских соглашений, заявил Путин
Россию "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:55
2024-06-05T20:55
2024-06-05T21:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россию "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений, заявил президент России Владимир Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран."Мы способствовали подписанию минских соглашений, но их, как выяснилось, никто не собирался выполнять. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции публично об этом заявили… Они же сказали публично, что не собирались выполнять минских соглашений, а только подписали для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Нас просто водили за нос", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, в мире, германия, франция, владимир путин
Россия, ПМЭФ-2024, В мире, Германия, Франция, Владимир Путин
Россию "водили за нос" с подписанием минских соглашений, заявил Путин
Путин: Россию "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений