https://ria.ru/20240605/putin-1950805948.html
Путин: Россия не намерена вмешиваться во внутриполитические процессы в США
Путин: Россия не намерена вмешиваться во внутриполитические процессы в США - РИА Новости, 05.06.2024
Путин: Россия не намерена вмешиваться во внутриполитические процессы в США
Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы США, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:53
2024-06-05T20:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы США, сказал президент России Владимир Путин."Мы во внутриполитические процессы в Соединенных Штатах никогда не вмешивались и вмешиваться не собираемся", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
https://ria.ru/20240605/putin-1950804188.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, США, Владимир Путин
Путин: Россия не намерена вмешиваться во внутриполитические процессы в США
Путин: Россия не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы в США