https://ria.ru/20240605/putin-1950805948.html

Путин: Россия не намерена вмешиваться во внутриполитические процессы в США

Путин: Россия не намерена вмешиваться во внутриполитические процессы в США - РИА Новости, 05.06.2024

Путин: Россия не намерена вмешиваться во внутриполитические процессы в США

Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы США, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:53

2024-06-05T20:53

2024-06-05T21:39

пмэф-2024

россия

сша

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы США, сказал президент России Владимир Путин."Мы во внутриполитические процессы в Соединенных Штатах никогда не вмешивались и вмешиваться не собираемся", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

https://ria.ru/20240605/putin-1950804188.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, владимир путин