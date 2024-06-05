https://ria.ru/20240605/putin-1950805853.html

Путин рассказал, чего пытаются не допустить США

Путин рассказал, чего пытаются не допустить США - РИА Новости, 05.06.2024

Путин рассказал, чего пытаются не допустить США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США стремятся не допустить успеха РФ, полагая, что это нанесет ущерб их лидерству. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:52

2024-06-05T20:52

2024-06-05T21:01

сша

россия

пмэф-2024

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что США стремятся не допустить успеха РФ, полагая, что это нанесет ущерб их лидерству."Я думаю, вы согласитесь со мной, что ведь Украина в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных штатов, которые борются не за Украину, не за украинский народ, а за своё величие, за своё лидерство в мире и ни в коем случае не хотят допустить какого-то ни было успеха России именно потому, что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США", - сказал президент РФ в ходе встречи с представителями СМИ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950806621.html

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сша, россия, украина, владимир путин