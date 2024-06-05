Путин рассказал, чего пытаются не допустить США
Путин: США пытаются не допустить успеха РФ, иначе это нанесет ущерб их лидерству
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что США стремятся не допустить успеха РФ, полагая, что это нанесет ущерб их лидерству.
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"Я думаю, вы согласитесь со мной, что ведь Украина в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных штатов, которые борются не за Украину, не за украинский народ, а за своё величие, за своё лидерство в мире и ни в коем случае не хотят допустить какого-то ни было успеха России именно потому, что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США", - сказал президент РФ в ходе встречи с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.