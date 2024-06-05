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Путин рассказал, чего пытаются не допустить США - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
20:52 05.06.2024 (обновлено: 21:01 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950805853.html
Путин рассказал, чего пытаются не допустить США
Путин рассказал, чего пытаются не допустить США - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал, чего пытаются не допустить США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что США стремятся не допустить успеха РФ, полагая, что это нанесет ущерб их лидерству. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:52
2024-06-05T21:01
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пмэф-2024
украина
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что США стремятся не допустить успеха РФ, полагая, что это нанесет ущерб их лидерству."Я думаю, вы согласитесь со мной, что ведь Украина в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных штатов, которые борются не за Украину, не за украинский народ, а за своё величие, за своё лидерство в мире и ни в коем случае не хотят допустить какого-то ни было успеха России именно потому, что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США", - сказал президент РФ в ходе встречи с представителями СМИ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950806621.html
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сша, россия, украина, владимир путин
США, Россия, ПМЭФ-2024, Украина, Владимир Путин
Путин рассказал, чего пытаются не допустить США

Путин: США пытаются не допустить успеха РФ, иначе это нанесет ущерб их лидерству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что США стремятся не допустить успеха РФ, полагая, что это нанесет ущерб их лидерству.
«
"Я думаю, вы согласитесь со мной, что ведь Украина в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных штатов, которые борются не за Украину, не за украинский народ, а за своё величие, за своё лидерство в мире и ни в коем случае не хотят допустить какого-то ни было успеха России именно потому, что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США", - сказал президент РФ в ходе встречи с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
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Вчера, 20:58
 
ПМЭФ-2024СШАРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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